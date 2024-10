Prozess um Mord an einem Obdachlosen unter Münchner Brücke

Vor rund einem Jahr wird der brennende Körper eines Obdachlosen unter einer Münchner Brücke gefunden. Nun beginnt der Prozess gegen seinen mutmaßlichen Mörder.

Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen unter einer Münchner Brücke beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) am Landgericht München I der Prozess gegen seinen mutmaßlichen Mörder. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Ungar, der ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu stammt, Mord und Raub mit Todesfolge vor. Er soll den Mann geschlagen und gewürgt haben, um dessen Handy, Werkzeuge und ein Gummiband stehlen zu können. Laut Anklage kehrte er nach der Tötung des Mannes nochmal zurück, zündete seine Leiche an - und schrie dann um Hilfe, um auf den Brand aufmerksam zu machen. Das Gericht hat 16 Verhandlungstage für den Prozess angesetzt, das Urteil könnte demnach am 19. Dezember fallen.

© dpa-infocom, dpa:241030-930-274093/1