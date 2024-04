Prozess um „Manta Manta - Zwoter Teil“

Mehr als 11.000 Bewerbungen für Rolle bei „Manta Manta 2“ - Til Schweiger (r) und Stefan Gabelhoff tunen einen Manta in einer Szene aus „Manta, Manta“. - Foto: Horst Ossinger/dpa/Archivbild

Die Fortsetzung des Auto-Klamauks „Manta Manta“ beschäftigt am Montag (9.00 Uhr) das Landgericht München I. Der Drehbuchautor des Films von 1991 hat die Produktionsfirma Constantin wegen „Manta Manta - Zwoter Teil“ von Regisseur Til Schweiger verklagt. Er sieht durch die Fortsetzung der Geschichte über den Autonarr und passionierten Raser Bertie (Schweiger) und Friseurin Uschi (Tina Ruland) aus dem Jahr 2023 das Bearbeitungsrecht an seinem Drehbuch aus dem Jahr 1991 verletzt, da die Fortsetzung das Ursprungswerk zu ihrer Grundlage erkläre und ausdrücklich an dieses anknüpfe.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-756463/2