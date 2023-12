Prozess um einen tödlichen Raserunfall in München

Gerichtssaal - Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch. - Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Vor dem Amtsgericht München beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess um einen tödlichen Raserunfall in der bayerischen Landeshauptstadt. Der Angeklagte soll im Juli dieses Jahres versucht haben, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen, weil er ohne Führerschein unterwegs war.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er mit bis zu 144 Kilometern in der Stunde im Innenstadtbereich unterwegs, wo 50 erlaubt sind. Dabei soll er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und in eine Tram-Haltestelle am Leonrodplatz gekracht sein. Ein 18-Jähriger, der dort auf die Tram wartete, wurde erfasst und getötet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 2001 geborenen Angeklagten unter anderem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und fahrlässige Tötung vor.

