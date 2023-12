Prozess um Angriffe am Pasinger Bahnhof

Vor dem Landgericht München I hat am Dienstag ein Prozess um Angriffe von Jugendlichen und jungen Männern am Pasinger Bahnhof begonnen. Die Gegend galt laut Polizei zum Zeitpunkt der Taten Ende 2022 und Anfang 2023 als ein Jugendgewalt-Hotspot in München.

Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 17-Jährigen, einem 19- und einem 21-Jährigen verschiedene Gewalttaten und Raub vor. Drei von ihnen sollen unter anderem dabei gewesen sein, als eine Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen und jungen Männern zwei Passanten in einer Unterführung überfiel und sie mit Fäusten und Tritten traktierte.

Die drei räumten die Vorwürfe gegen sie zwar über ihre Anwälte ein - machten aber auch Einschränkungen. Einen Schraubenzieher, der bei dem Angriff eine Rolle gespielt haben soll, hatte demnach beispielsweise keiner der Angeklagten gesehen.

Der Prozess ist nicht der erste um die gewalttätigen Übergriffe von Jugendgruppen am Pasinger Bahnhof. Bereits im September hatte das Landgericht einen 19-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes in mehreren Fällen zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und elf Monaten verurteilt.

