Prozess um Abseil-Aktion von Brücke zieht sich weiter hin

Der Prozess um eine aufsehenerregende Abseil-Aktion von Umweltaktivisten von einer Autobahnbrücke bei München zieht sich vor dem Amtsgericht Ebersberg in die Länge. Das Gericht setzte am Donnerstag einen weiteren Verhandlungstermin für den 20. Dezember an, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Zuvor hatten die Angeklagten und deren Verteidiger 20 Beweisanträge gestellt. Unter anderem beantragten sie nach Gerichtsangaben, dass eine Klimaforscherin befragt werden soll, um vor Gericht zu belegen, dass die Polarkappen infolge des Klimawandels schmelzen.

Der Prozess gegen die vier Angeklagten, die vor mehr als zwei Jahren während der Automesse IAA an einer Abseil-Aktion von einer Brücke über der Autobahn 94 beteiligt gewesen sein sollen, hatte am Mittwoch begonnen. Da die Autobahn gesperrt wurde, wirft die Staatsanwaltschaft München II den 21 bis 29 Jahre alten Angeklagten Nötigung in 192 Fällen vor.

Zwei der Angeklagten sollen sich der Anklage zufolge von der Brücke bei Poing abgeseilt haben, um ein großes Banner zu befestigen, auf dem unter anderem der Schriftzug „ÖPNV statt Autobahnausbau“ zu lesen war. Die beiden anderen sollen auf der Brücke für die Sicherung zuständig gewesen sein. Wenig später sperrte die Polizei die Fahrbahn Richtung München für rund zweieinhalb Stunden. Der Aufforderung, die Aktion zu beenden, seien sie nicht nachgekommen, befand die Staatsanwaltschaft.

Bereits am 3. Mai hatte es einen Termin zur Hauptverhandlung gegeben. Dieser habe aber aus verfahrenstechnischen Gründen ausgesetzt werden müssen, so das Amtsgericht.

Bis zum 20. Dezember soll nach Gerichtsangaben auch geklärt werden, ob eine Drohne, die im Bereich der Autobahnbrücke gesehen wurde, von der Polizei stammte oder doch von Pressevertretern oder Privatleuten. Sollte die Polizei damals Aufnahmen gemacht haben, sollen diese bis zum nächsten Prozesstermin vorliegen, verfügte das Gericht.

