Prozess gegen Arzt wegen Ausstellens falscher Maskenatteste

FFP2-Maske - Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand.

Wegen mutmaßlich falscher Maskenbefreiungen während der Corona-Pandemie muss sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an ein Arzt vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten. Dem 60-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt zu haben, ohne die Empfänger der Atteste vor der Ausstellung untersucht zu haben, wie das Gericht mitteilte.

Insbesondere bei Kritikern der Corona-Maßnahmen waren solche Atteste begehrt. Neben dem Mediziner aus Kaufering stehen auch zwei Mitarbeiterinnen wegen Beihilfe zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vor Gericht. Sie sollen die vom Arzt erstellten Blankobescheinigungen ausgefüllt und weitergeleitet haben. Einer 54 Jahre alten Frau werden 47 Fälle vorgeworfen, einer 45-Jährigen 39 Fälle.

Gegen den 60-Jährigen war während der Ermittlungen bereits ein vorläufiges Berufsverbot erlassen worden. Das Landgericht Augsburg entschied dann aber, dass der Arzt nur keine Maskenatteste mehr ausstellen darf, ansonsten aber seinem Beruf nachgehen kann.

Im November hatte das Landgericht Passau in zweiter Instanz einen Arzt aus Niederbayern wegen Ausstellens falscher Masken-Atteste zu einer einjährigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldauflage in Höhe von 50.000 Euro verurteilt. In dem Verfahren waren zunächst 79 Fälle angeklagt, übrig blieben am Ende 24. Es ging um Atteste, die Kinder in der Schule vom Tragen einer Maske befreien sollten.

