Projekt „Klasse informiert!“ startet – Lehrkräfte können ihre Klassen jetzt anmelden

Wie funktioniert Journalismus? Beim Projekt „Klasse informiert!“ können Schulklassen einen Einblick in die Arbeit ihrer Heimatzeitung erhalten und sich zudem selbst als Autoren versuchen. − Foto: MGB

Wie funktioniert Journalismus? Was kommt in die Zeitung? Welchen Nachrichtenmedien im Internet kann man vertrauen – und wie entsteht ein Artikel überhaupt? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Kinder und Jugendliche auch im neuen Schuljahr von ihrer Heimatzeitung. Ab sofort können Lehrkräfte ihre Klassen anmelden und an „Klasse informiert!“ teilnehmen. Bisher war das Schulprojekt unter dem Namen „Zeitung macht Schule“ bekannt.



Auch unter dem neuen Namen funktioniert das Konzept ähnlich wie bisher: Angemeldete Klassen erhalten für eine längere Projektphase automatisch einen kostenlosen Zugang zum ePaper freigeschaltet. Zusätzlich kann die Lehrkraft für alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klasse vier Wochen lang die gedruckte Zeitung an die Schule liefern lassen, um sie gemeinsam zu lesen oder Inhalte zu besprechen. Auch Unterrichtsmaterialien – sei es zum Thema Journalismus oder Medienbildung – stehen den Lehrkräften nach der Anmeldung zum Download zur Verfügung.





Einblicke in den redaktionellen Alltag





Darüber hinaus können Lehrer einen Redakteur der Mediengruppe Bayern in ihre Klassen einladen. In einem Workshop bekommen die Schüler dann Einblicke in den redaktionellen Alltag sowie die Entstehung journalistischer Inhalte und erhalten ein Gefühl dafür, wie man sich online richtig informiert. Vorgestellt werden nicht nur die verschiedenen journalistischen Darstellungsformen, sondern auch wie sich Journalismus stetig verändert und aktuell bleibt. Dabei dürfen sich die Kinder und Jugendlichen auch selbst als Autoren ausprobieren und ihr eigenes Medienverhalten reflektieren.



Weiterhin wird es auch einen Wettbewerb geben, bei dem die Schüler und Schülerinnen Artikel schreiben und sogar ganze Zeitungsseiten gestalten dürfen, die auch veröffentlicht werden. Dabei lernen sie nicht nur, sich verschiedenen Themen originell zu nähern, sondern auch wie viel Recherchearbeit und Kreativität hinter einem Artikel stecken.



Eine Jury der Heimatzeitung bewertet die eingereichten Arbeiten am Ende des Schuljahres. Die besten Einfälle und schönsten Aufbereitungen stauben Geldpreise für die Klassenkasse ab. Unterstützt wird das Projekt von den Sponsoren Conrad Electronic, Voelkner und der Dr. Robert Eckert Schulen AG.



Das Angebot richtet sich an alle Schulformen ab der dritten Jahrgangsstufe − von der Grundschule bis zur Berufsschule. Ihre Klassen anmelden können Lehrkräfte auf der Internetseite des Projekts unter www.klasse-informiert.de. Auf der Webseite finden Interessierte alle wichtigen Infos zum Projekt und dem Schreibwettbewerb sowie zu den Ansprechpartnerinnen, an die sie sich bei Fragen wenden können.

− fc