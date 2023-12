Pro-Palästina-Graffitis in mittelfränkischer Kleinstadt

Pro-palästinensische Graffitis und kommunistische Symbole haben unbekannte Täter auf Hausfassaden in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) gesprüht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde an eine Fassade ein etwa fünf Meter langer Schriftzug „Viva Viva Palästina“ gesprüht. Daneben befanden sich mehrere Hammer-und-Sichel-Symbole. Die Graffitis wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen angebracht.

In der Nähe stellte die Polizei weitere Schmierereien an zwei Stromkästen, einem Trafohaus, einem Gartenzaun und einer Bushaltestelle fest. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:231226-99-410119/2