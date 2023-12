Privatpersonen nehmen mutmaßlichen Schleuser fest

Drei Privatpersonen haben in Oberbayern einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen, bis die Polizei eintraf. Dem 39 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, 18 Ausländer in einem überladenen Kleinbus illegal nach Deutschland gebracht zu haben, so die Staatsanwaltschaft Traunstein am Freitag.

Nachdem er am Mittwoch durch einen Grenzübergang bei Berchtesgaden gefahren sein soll, habe er die Menschen in der Einfahrt eines Bauernhofs absetzten wollen. Drei Personen bemerkten das und hielten den Verdächtigen fest, bis die gerufenen Polizei kam. Dabei wurde der 39-Jährige leicht verletzt.

Gegen den Mann wurde wegen der Schleusung Haftbefehl erlassen und er kam in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt noch, ob die Festnahme durch Privatpersonen verhältnismäßig abgelaufen ist. Die Fahndung nach den geschleusten Menschen war erfolgreich.

