Prinzessin Carin von Sachsen-Coburg und Gotha gestorben

Das Adelsgeschlecht Sachsen-Coburg und Gotha trauert um Prinzessin Carin. Die Ehefrau von Familienoberhaupt Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha sei am 11. November gestorben, teilte die Familie auf ihrer Internetseite mit. Die gebürtige Hamburgerin wurde 77 Jahre alt. Sie hatte zuletzt wegen einer schweren Erkrankung zurückgezogen gelebt.

Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha gilt als das deutsche Adelsgeschlecht mit der engsten verwandtschaftlichen Bindung zum britischen Königshaus. Prinz Albert, der spätere Prinzgemahl von Queen Victoria, stammt aus dem fränkisch-thüringischen Adelsgeschlecht. Bis 1917 trug die britische Königsfamilie offiziell den Familiennamen Saxe-Coburg and Gotha, ehe sie den Familiennamen 1917 in den Wirren des Ersten Weltkriegs in Windsor wechselte.

© dpa-infocom, dpa:231114-99-939036/2