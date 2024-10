Preuß und Voigt zum Start im Biathlon-Weltcup dabei

Zwölf Startplätze haben die deutschen Biathletinnen und Biathleten im Weltcup. Genau die Hälfte ist schon vergeben, um die restlichen Tickets wird bis eine Woche vor Saisonstart gekämpft.

Auch nach einer langen Zwangspause inklusive Operation ist Biathletin Franziska Preuß für den in gut einem Monat beginnenden Biathlon-Weltcup gesetzt. Die 30-jährige Bayerin hat ihren Startplatz für den Saisonstart Ende November im finnischen Kontiolahti ebenso sicher wie die Thüringerin Vanessa Voigt. Die vier weiteren Positionen im Frauenteam werden noch über gute Leistungen in teaminternen Trainingswettkämpfen besetzt.

Preuß hatte im vergangenen Winter nicht am Staffelrennen bei der WM in Nove Mesto teilnehmen können. Durch den Infekt, der sich auf die Nasennebenhöhlen legte, musste die Ex-Weltmeisterin auch auf die folgenden drei Weltcups verzichten und unterzog sich nach dem frühen Saisonende einer OP, die nun Besserung bringen soll. „Ich fühle mich körperlich richtig gut und bin deutlich belastbarer als in den letzten Jahren“, sagte Preuß, die zum Saisonstart im vergangenen Jahr kurz das Gelbe Trikot der Weltcup-Gesamtführenden getragen hatte.

Wie Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling am Rande der Einkleidung des Deutschen Skiverbands in Nürnberg sagte, sind in der deutschen Männermannschaft für den ersten Weltcup sogar schon vier Startplätze vergeben. Diese gehen an Johannes Kühn, Justus Strelow, Philipp Nawrath und Philipp Horn. „Zwei Plätze sind offen“, sagte Bitterling. Wer noch dabei sein will, muss mit guten Ergebnissen beim abschließenden Trainingslager im finnischen Vuokatti unmittelbar vor Start der WM-Saison überzeugen.

