Pressekonferenz im Liveticker: Polizei äußert sich zum mutmaßlichen Anschlag in München

Blumen und Kerzen sind an der Stelle zu sehen, wo am Vortag ein Auto in in eine Verdi Demonstration gerast war. Mindestens 30 Menschen wurden teil lebensgefährlich verletzt. − Foto: Daniel Löb/dpa

Nach dem mutmaßlichen Anschlag am Donnerstagvormittag in München sind noch viele Fragen offen. Mindestens zehn Menschen sind schwerst verletzt worden, als ein 24-Jähriger mit einem Auto eine Verdi-Kundgebung fuhr. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.



Am Freitag will die Polizei in einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Anschlag bekanntgeben. Wir berichten in einem Liveticker von der Pressekonferenz.





Anschlag in München: Die Pressekonferenz der Polizei im Liveticker