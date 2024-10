Presseclub ehrt zwei herausragende Journalisten

Der Eberhard-Woll-Preis 2024 des Presseclubs Regensburg ist am Freitagabend bei einem Festakt an die beiden Journalisten Alexander Augustin und Daniela Albrecht verliehen worden. Der Lokalchef und die Redakteurin des Viechtacher Bayerwald-Boten – einer Lokalausgabe der Passauer Neuen Presse (Mediengruppe Bayern) – hatten die Jury mit ihrem Beitrag „Wir haben uns gefühlt wie Sklaven“ überzeugt. Er beschreibt das Schicksal von aus Tunesien angeworbenen Pflegeauszubildenden und deren bittere Erfahrungen mit einem Pflegedienstunternehmer aus dem Bayerischen Wald. Die Auszeichnung ist mit 1500 Euro dotiert. Sie ist nach dem Gründer des Presseclubs benannt „Wenn der Verdacht besteht, dass auf dem Rücken von Schwächeren Geschäfte gemacht werden, ist es unsere Pflicht als Lokaljournalisten, genau hinzuschauen“, sagte Augustin. „Dabei hatten und haben wir zu jeder Zeit die Rückendeckung unseres Arbeitgebers.“ Daniela Albrecht ergänzte: „Dort, wo Menschen sich wie Sklaven fühlen, hakt es aus meiner Sicht gewaltig.“ Die gemeinsame Recherche sei aufwendig und fordernd gewesen, aber der Einsatz habe sich gelohnt. Nun dafür auch den Eberhard-Woll-Journalistenpreis zu bekommen, sei Bestätigung, „Geschichten wie unsere anzupacken“. Laudator Dr. Rudolf Neumaier, früher SZ-Journalist und jetzt Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, zollte Anerkennung. „Man spürt in jeder Zeile, mit welchem Mut und mit welchem Anspruch diese beiden Journalisten hier recherchierten“, sagte er. Journalisten wie Daniela Albrecht und Alexander Augustin seien heute wichtiger denn je. Sie machten den Unterschied, „zwischen dem, was uns allen sieben Tage 24 Stunden lang an Informationen oder Desinformationen um die Ohren weht auf der einen Seite, und relevantem Journalismus auf der anderen Seite“.



Presseclub-Chef Manfred Sauerer betonte die Bedeutung von kritischem Journalismus, gerade in Zeiten, in denen in sozialen Netzwerken, etwa via TikTok, Telegram oder auch X, Fakten und Einschätzungen verbreitet würden, die weder gründlich recherchiert, noch gut überprüfbar sind. „In der demokratischen Gesellschaft, sofern sie eine bleiben will, sind alle aufgerufen, die Rolle des Journalismus zu erkennen und zu unterstützen.“



Auf dem undotieren zweiten Platz landete das Autorenduo Sebastian Böhm und Christian Gold von den Oberpfalz-Medien in Weiden mit „Peter Coopers große Hoffnung“, der crossmedialen Aufbereitung des Schicksals einer jüdischen Glasmacher-Dynastie. Auf dem ebenfalls undotierten dritten Platz rangiert Simona Cukerman vom Straubinger Tagblatt mit ihrer einfühlsamen Geschichte „Alles steht still“ zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei toten Teenagern.

is