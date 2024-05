Ein Postbote ist in Oberbayern von zwei Hunden angegriffen und leicht am Bein verletzt worden. Der 51-Jährige stellte laut Mitteilung der Polizei vom Sonntag gerade ein Paket in Pöcking (Landkreis Starnberg) zu, als es zu der Attacke am Samstag kam. Die Hundebesitzer im Alter von 33, 63 und 71 Jahren müssen sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

© dpa-infocom, dpa:240526-99-168574/2