Portier prallt mit Auto von Hotelgast gegen Wand

Feuerwehr Symbolbild - Die Feuerwehr in München ist zu einem Einsatz in einer Tiefgarage eines Hotels ausgerückt. - Foto: Niklas Treppner/dpa

Ein Hotelmitarbeiter in München will den Wagen eines Gastes ausparken - und verliert dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Schaden ist groß.

Ein Portier eines Hotels in der Münchner Innenstadt ist beim Ausparken mit dem Auto eines Gastes gegen eine Tiefgaragenwand geprallt. Wie die Feuerwehr mitteilte, verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Der Portier habe das Unfallauto eigenständig verlassen können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Wagen, der für Gehbehinderte umgebaut war, sei erheblicher Schaden entstanden, hieß es. Die Polizei hat den Angaben nach die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:240704-930-164219/1