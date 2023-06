Polizisten retten zwei hilflose Dackel aus Steinschlaggebiet

Polizeiwagen - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Zwei Dackel haben sich in einem Allgäuer Steinschlaggebiet im Gebüsch verheddert und durch ihr Gebell die Polizei alarmiert. Streifenbeamte hatten zufällig das Hundegebell nahe Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) abseits der Straße gehört, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie fanden die beiden Hunde in einem Steilhang. Die Tiere hingen mit ihrer Langlaufleine im Gestrüpp fest.

Allerdings gingen sie anfangs noch in Abwehrhaltung und bissen den Angaben nach einen der Polizisten in den Unterschenkel. Schließlich hätten sich die Hunde beruhigt und sich befreien lassen. Die beiden waren schon am Mittwochabend ausgebüxt, wie der Besitzer bei der Übergabe der Dackel sagte. Der gebissene Beamte blieb den Angaben zufolge weiterhin dienstfähig.

