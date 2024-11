Polizisten nehmen Schüler illegale Böller ab

Symbolbild - Blaulicht - Illegale Feuerwerkskörper in einer Oberpfälzer Schule hat die Polizei beschäftigt. (Symbolbild) - Foto: David Inderlied/dpa

In der Pause beobachtet eine Lehrkraft, dass ein Schüler Feuerwerkskörper an einen Mitschüler abgibt. Die Polizei stellt schließlich fest, dass diese in Deutschland nicht zugelassen sind.

Mit illegalen Böllern ist ein Junge in einer Oberpfälzer Schule erwischt worden. Nach Polizeiangaben beobachtete eine Lehrkraft, wie der 15-Jährige die Feuerwerkskörper während der Pause an einen Mitschüler weitergab, und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die vier Sprengkörper aus osteuropäischer Produktion stammten und nicht die nötige Zulassung des Bundesamtes für Materialforschung hatten.

Der Schüler müsse sich nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte nahmen ihm die Böller ab und informierten seine Eltern. Woher er die Feuerwerkskörper hatte, wollte der Junge den Beamten nicht sagen.

