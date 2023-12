Polizisten mit Eisenkette angegriffen

In Karlstadt im Landkreis Main-Spessart sind Polizeibeamte mit einer Eisenkette angegriffen worden. Sie waren am ersten Weihnachtstag zu einem Gebrauchtwagenhändler gerufen worden, weil zwei Männer auf dessen Gelände eingedrungen waren und in einem der - nicht verschlossenen - Fahrzeug geschlafen hatten. Sie weigerten sich den Angaben zufolge, auszusteigen.

Die beiden betrunkenen Männer seien aggressiv gewesen und einer habe mit einer Eisenkette nach den Beamten geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem habe er in dem Fahrzeug randaliert und mehrere Scheiben zerschlagen.

Mehrere Streifen waren den Angaben zufolge nötig, um die beiden Männer aus dem Fahrzeug zu ziehen und festzunehmen. Dabei setzten die Polizisten Pfefferspray ein, das Augenreizungen bei den beiden Männern verursachte. Sie seien noch vor Ort behandelt worden, teilte die Polizei mit. Polizisten wurden nicht verletzt.

Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, den Haupttäter auch noch eine wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte gefährliche Körperverletzung.

