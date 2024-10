Polizisten in Nürnberg angegriffen und bespuckt

Ein 24 Jahre alter Mann pöbelt in einem Nürnberger Supermarkt mehrere Kunden an. Als eine Streife eintrifft, geht er nach Angaben der Polizei auf die Beamten los.

Ein 24 Jahre alter Mann soll in Nürnberg zwei Polizisten angegriffen und bespuckt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Samstagmorgen mehrere Kunden in einem Supermarkt angepöbelt und sich geweigert haben, den Laden zu verlassen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, griff der Mann den Angaben zufolge zwei Polizisten an, verletzte sie leicht und beleidigte die übrigen Beamten. Der Mann ist nun in Untersuchungshaft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

