Polizisten finden die Leiche einer Frau

Nachbarn sehen Blutspuren, die herbeigerufene Polizei findet die Leiche einer Frau. In Fürth ist es offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen.

Die Polizei hat am Dienstag in Fürth in einem Mehrfamilienhaus die Leiche einer Frau gefunden. Sie sei nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche weise Spuren von stumpfer Gewalt auf. Die Polizei war von Nachbarn verständigt worden, die im Treppenhaus Blutspuren gefunden hatten. Die Leiche war am Dienstagabend noch nicht sicher identifiziert. Die Polizei ging aber zunächst davon aus, dass es sich um eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses handelt.

© dpa-infocom, dpa:240903-930-222078/1