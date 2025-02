Polizisten bei Auseinandersetzungen in Bayern verletzt

In Deggendorf geraten zwei Männer in Streit. Und in Lindau wird eine Frau in einer Therme aggressiv. Polizeibeamte kommen, um die Situationen zu klären, und werden verletzt.

Mehrere Polizeibeamte sind bei unterschiedlichen Vorfällen am Freitagabend in Niederbayern und Schwaben verletzt worden.

Polizisten wollten in Deggendorf einen Streit zwischen zwei Männern schlichten, dabei wurden zwei von ihnen verletzt. Einer der beiden streitenden Männer wurde immer aggressiver und wollte auf die Beamten losgehen, wie die Polizei mitteilte. Deshalb wurde der 25-Jährige gefesselt. Er wehrte sich dabei den Angaben zufolge und verletzte die zwei Beamten leicht. Sie konnten ihren Dienst trotzdem fortsetzen. Warum die Männer in eine Auseinandersetzung gerieten, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Ebenfalls am Freitagabend ging eine junge Frau auf Polizisten los. Die Beamten waren zu einer Therme in Lindau gerufen worden, in der die 31-Jährige aggressiv geworden war, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wollte die Therme nicht verlassen und verweigerte die Herausgabe ihrer Personalien. Nachdem die Beamten sie nach draußen gebracht hatten, ging die 31-Jährige auf diese los. Sie beleidigte den Angaben zufolge die anwesenden Polizisten, biss einen in den Unterarm und verletzte einen zweiten leicht am Unterschenkel. Doch auch sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

Die Frau war laut Polizei betrunken gewesen und musste die Nacht in einer Zelle zur Ausnüchterung verbringen. Gegen sie wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.

