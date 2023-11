Polizist verursacht Unfall mit drei Verletzten

Ein Polizist am Steuer eines Streifenwagens hat in Ingolstadt einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 28 Jahre alte Beamte habe beim Abbiegen während einer Einsatzfahrt einen anderen Wagen übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Zusammenstoß am Sonntag seien der Polizist und seine Kollegin sowie der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt worden.

Die beiden Polizeibeamten wurden demnach ambulant im Krankenhaus behandelt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

