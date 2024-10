Polizeipräsident Hauser wird Verfassungsschutz-Chef

Beim Landesamt für Verfassungsschutz steht ein Wechsel an der Spitze an. Das Kabinett hat dafür nun die Weichen gestellt.

An der Spitze des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) steht Anfang 2025 ein Führungswechsel an: Neuer Chef wird der bisherige Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Manfred Hauser. Das hat das Kabinett auf Vorschlag von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München beschlossen. Hauser folgt auf den bisherigen LfV-Präsidenten Burkhard Körner, der zum Jahresende nach mehr als 16 Jahren an der Spitze des Landesamts in den Ruhestand geht.

Mit Hauser werde der Verfassungsschutz weiterhin in den besten Händen sein, betonte Herrmann - und die Herausforderungen seien groß: „Extremisten jeglicher Couleur und Staatsfeinde fordern unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft mehr denn je.“ Vor seinem Wechsel an die Spitze des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd war Hauser schon sechs Jahre lang Körners Stellvertreter im LfV gewesen.

