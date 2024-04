Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche mit Laser geblendet

Polizeihubschrauber - Ein Polizeihubschrauber fliegt am blauen Himmel. - Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Bislang unbekannte Täter haben in Schweinfurt die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer geblendet. Der Hubschrauber sei in der Nacht zum Montag bei einer Vermisstensuche im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahndung nach den beiden ersten Erkenntnissen nach männlichen Tätern verlief erfolglos.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. Ob die Suche der Polizei nach dem oder der Vermissten in der Nacht erfolgreich war, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-612909/2