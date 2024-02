Polizeieinsatz nach Bombendrohung an Schule in Oberfranken

Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitag eine Mittelschule im oberfränkischen Naila durchsucht. In dem Gebäude seien aber keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden, teilte die Polizei mit. Am frühen Nachmittag sei die Schule wieder für den Unterricht freigegeben worden. Die Drohung war demnach telefonisch bei der Schule eingegangen. Ob ein Zusammenhang mit früheren Bombendrohungen an anderen Schulen bestehe, werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:240209-99-929842/3