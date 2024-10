Polizeieinsatz an Schule – Lehrerin reagiert besonnen

Ein Jugendlicher löst einen Polizeieinsatz an einer Schule aus. Doch als die Kräfte eintreffen, hat eine Lehrerin die Lage schon in den Griff bekommen.

Eine Lehrerin hat in Nürnberg besonnen auf einen Berufsschüler in einem psychischen Ausnahmezustand reagiert und die Situation beruhigt. Die Polizei nahm den 17-Jährigen in Gewahrsam und brachte ihn in ein Fachklinikum. Der Schüler habe ein Messer dabeigehabt, dieses aber nicht verwendet, sagte ein Polizeisprecher. Die „Nürnberger Nachrichten“ hatten zuvor über die Waffe berichtet.

Die Berufsschulklasse ist in einer Grundschule untergebracht. Nach Angaben der Polizei schickte die Lehrerin die anderen Berufsschüler aus dem Klassenraum und unterhielt sich mit dem Jugendlichen.

Die Polizei rückte mit mehreren Kräften aus. Als diese eingetroffen seien, sei die Situation bereits deeskaliert gewesen, sagte der Sprecher. Die Grundschulkinder blieben zur Sicherheit vorübergehend in ihren Klassenzimmern. Eine Gefahr bestand für sie laut Polizei nicht.

