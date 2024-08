Polizeiauto reißt mit Kameramast Oberleitung nieder

Eigentlich will sich die Polizei mit Spezialfahrzeugen zur Videoaufklärung einen besseren Überblick verschaffen. An einer Kreuzung in München fehlte der aber offenbar.

Ein Polizeiauto hat in München mit einem ausgefahrenen Kameramast die Oberleitung einer Tramstrecke niedergerissen. Das Spezialfahrzeug habe am Sonntag eine Kreuzung überqueren wollen und sei dabei mit dem Mast gegen den quer verlaufenden Fahrdraht gestoßen, teilte die Polizei mit. Der Mast sei abgebrochen, die Oberleitung heruntergerissen worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die vielbefahrene Kreuzung an einer Auffahrt zum Mittleren Ring blieb nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt, was laut Polizei den Verkehr beeinträchtigte. Den Schaden schätzten die Beamten auf einen fünfstelligen Betrag. Die Verkehrspolizei ermittelte.

