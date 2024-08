Polizeiauto bei Suche nach flüchtigen Straubinger Straftätern auf A3 in Unfall verwickelt

Nach einem Unfall auf der A3 zwischen Rosenhof und Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) war am Sonntagvormittag zeitweise die Fahrbahn Nürnberg Richtung Passau voll gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ging die am Unfall beteiligte Streife einem Hinweis auf die entflohenen Straftätern aus Straubing nach.









Das verunfallte Fahrzeug der Polizei kam wegen Aquaplaning zwischen Rosenhof und Wörth von der Fahrbahn ab und geriet schließlich in ein Kiesbankett. Wie die das Polizeipräsidium Niederbayern auf Anfrage mitteilt, ging die Streife einem Hinweis auf die entflohenen Insassen des Straubinger Bezirksklinikums nach. Die Geflohenen sollen am Sonntagvormittag auf der A3 bei Rosenhof gesehen worden sein. Letztendlich handelte es sich aber nicht um die gesuchten Männer, teilt die Polizei auf Anfrage mit.



Der Verkehr wurde bis zur Auflösung der Vollsperrung gegen 13 Uhr über die U69 umgeleitet. Gegen 14 Uhr wurde die Sperre aufgehoben.

− zu