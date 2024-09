Polizei zieht betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr

Fahrgäste melden sich aus einem Bus in Neuburg an der Donau beim Busunternehmen - weil ihr Fahrer ganz offenbar betrunken ist. Dann kommt die Polizei.

Die Polizei hat in Neuburg an der Donau einen betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Fahrgäste hatten sich am Donnerstagnachmittag an das zuständige Busunternehmen gewandt, weil der Fahrer des Linienbusses offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei wurde alarmiert, Beamte stoppten den Bus in der Innenstadt. Ein Alkoholtest bei dem 53 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille.

„Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt“, teilte die Polizei mit. „Die rund 20 Fahrgäste mussten vor Ort auf einen Ersatzfahrer warten, um ihre Fahrt fortzusetzen.“ Der 53-Jährige musste sich in einer Klinik Blut abnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

