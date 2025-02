Polizei: Zehnjährige von mehreren Teenagerinnen attackiert

Ein Mädchen geht auf dem Heimweg von der Schule durch einen Park. Dort wird sie nach Angaben der Polizei von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen.

Eine Zehnjährige ist in Schwaben nach Angaben der Polizei von einer Gruppe Teenagerinnen attackiert worden. Das Mädchen habe sich am Freitag auf dem Heimweg von der Schule in einem Park in Immenstadt im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) aufgehalten, als sie angegriffen wurde, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten zwei Personen aus der Gruppe das Kind fest und schlugen mehrfach mit einem Stock auf es ein. Der Zehnjährigen gelang demnach schließlich die Flucht. Die Jugendlichen aus der Gruppe sollen nach ersten Beschreibungen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

