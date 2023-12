Polizei wegen Schießübungen auf Spielplatz im Einsatz

Weil ein Mann mit einem Luftgewehr und Softair-Waffen Schießübungen auf einem Spielplatz abgehalten haben soll, ermittelt die Polizei in Oberfranken. Nachdem Zeugen den Vorfall in Bayreuth gemeldet hatten, hätten die Beamten auf dem Spielplatz zerschossene Glasflaschen gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem 24-Jährigen hätten die Beamten am Sonntagabend unter anderem ein Luftgewehr und mehrere Softair-Pistolen entdeckt. Der mutmaßliche Schütze müsse mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen.

