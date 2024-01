Der Mann, der am Mittwoch tot aus der Regnitz im mittelfränkischen Fürth geborgen wurde, ist laut Polizei ertrunken. Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Identität des Mannes ist nach wie vor nicht geklärt. Auch zur Frage, warum der Mann ertrunken ist, ermittelt die Polizei weiterhin. Passanten hatten den leblosen Körper des Mannes am Mittwoch im Fluss entdeckt und daraufhin den Notruf verständigt.

© dpa-infocom, dpa:240119-99-672959/3