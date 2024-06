Polizei sucht Zeugen nach tödlicher Schlägerei

Nach dem Tod eines 31-Jährigen infolge einer Schlägerei in Nürnberg vor knapp drei Wochen sucht die Polizei dringend nach zwei Zeugen. Dabei handelt es sich um einen Mann und eine Frau im geschätzten Alter von circa 30 bis 35 Jahren, wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab. Die beiden seien am Morgen der Tat zusammen in dem nahe gelegenen Nachtklub gewesen. Der Mann sei dort körperlich angegangen worden und habe im Gesicht geblutet. Anschließend habe er mit einem Türsteher im Eingangsbereich des Klubs diskutiert.

Anfang Juni ist ein 31-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Menschen zu Boden gegangen und musste reanimiert werden. Der lebensgefährlich Verletzte starb einen Tag später im Krankenhaus. Noch am Tattag kamen ein 21- und ein 22-Jähriger wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Fünf Tage später nahm die Polizei zwei weitere Verdächtige im Alter von 21 Jahren fest, die ebenfalls in Untersuchungshaft genommen wurden.

