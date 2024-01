Polizei sucht Tatverdächtige nach Raubüberfall in Oberbayern

Zwei Männer werden nach einem Raubüberfall in Oberbayern von der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn gesucht. Laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch ereignete sich der Überfall bereits im Juli 2023, als zwei Männer in einer Wohnung in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) eine 17-Jährige attackierten. Unter Anwendung von körperlicher Gewalt forderten die Täter demnach Geld und flüchteten anschließend unerkannt mit erbeutetem Schmuck. Es wird wegen des dringenden Verdachts eines Raubdelikts und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ein verdächtiger 23 Jahre alter Mann wurde identifiziert - gegen ihn wurde Haftbefehl erhoben. Er konnte bislang nicht festgenommen werden. Der zweite Mann ist noch nicht identifiziert.

© dpa-infocom, dpa:240103-99-477794/2