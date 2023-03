Polizei sucht Täter nach Angriff mit Baseballschläger

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Zwei bisher unbekannte Täter haben einen Mann in Unterfranken überfallen und ihm seine Tasche geraubt. Er war am Donnerstag aus seinem Haus in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) getreten, als die Unbekannten ihn mit einem Baseballschläger angriffen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er leicht verletzt. Die beiden Maskierten entrissen dem Mann eine Tasche und flohen. Die Polizei startete daraufhin eine Großfahndung mit Diensthunden und einem Hubschrauber. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Diebesgut in der Tasche bestand den Angaben nach aus einem Laptop und Bargeld in zunächst unbekannter Höhe.

© dpa-infocom, dpa:230302-99-800510/2