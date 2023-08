Polizei stoppt Schleuser an der österreichischen Grenze

Polizeikontrolle - Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. - Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Bundespolizei in Oberbayern hat Schleuser gestoppt, die insgesamt 43 Menschen über die deutsch-österreichische Grenze bringen wollten. Die Fahrzeuge waren am Mittwoch und Donnerstag in Burghausen (Landkreis Altötting) an der Grenze kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Zwei slowakische Schleuser kamen in Untersuchungshaft. Ein Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit sollte am Freitag dem Richter vorgeführt werden.

Der Mitteilung zufolge waren am Mittwoch 17 Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit in einem Kleinbus entdeckt worden, der über neun Plätze verfügte. Der Fahrer des Busses und der Fahrer eines ihn begleitenden Autos kamen in Haft. Um einen Teil der Gruppe kümmerte sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der andere Teil wurde an die österreichischen Behörden übergeben.

Am Donnerstag fanden die Beamten dann in einem Transporter 26 Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Gegen die drei Männer wird wegen des Einschleusens von Ausländern unter gesundheits- beziehungsweise lebensgefährdenden Bedingungen ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230811-99-807461/2