Polizei stellt 4 Pistolen und 1200 Patronen in Auto sicher

4 halbautomatische Pistolen, rund 1200 Patronen und Material für Zehntausende Schuss Munition hat die Polizei im Allgäu bei zwei Sportschützen im Auto gefunden. Die Waffen seien in unverschlossenen Pistolentaschen und Stofftaschen in einem Rucksack transportiert worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Fahrer und Beifahrer hätten bei der Kontrolle auf der Autobahn 7 bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) angegeben, zu einem Schießwettbewerb fahren zu wollen.

Wegen des nicht sachgemäßen Transports und mangels Belegen für diese Aussage stellten die Beamten die Waffen samt Munition und Patronenmaterial zunächst sicher. Beide Männer hätten zwar europäische Feuerwaffenpässe vorgezeigt, aber keinen für den Transport nötigen Nachweis der zuständigen Waffenbehörde eingeholt.

Erst nachdem sich der Leiter des Schießwettkampfs und dessen Rechtsanwalt bei der Bundespolizei meldeten, hätten die beiden Männer die erforderlichen Nachweise erbringen können. Am Mittwoch, fünf Tage nach der Sicherstellung, konnten die beiden Sportschützen ihre Waffen bei der Polizei abholen - auch weil sie dieses Mal Waffenkoffer mitbrachten. Die Beamten meldeten den Vorfall zudem an das Landratsamt Ostallgäu wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit.

