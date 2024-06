Polizei sperrt Bahnhofsvorplatz in Passau

Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei in Passau am Montag den Bahnhofsvorplatz gesperrt. Der Zugverkehr sei dadurch derzeit nicht beeinträchtigt, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Fahrgäste könnten weiter zu den Gleisen gelangen. Details zu dem verdächtigen Gegenstand nannten die Ermittler zunächst nicht. Ein Passant habe die Polizei wegen des Funds gegen 14.30 Uhr verständigt. Mehrere Streifen der Landespolizei und der Bundespolizei waren am Nachmittag im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240617-99-429861/3