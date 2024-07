Polizei schießt auf Messerangreifer - LKA ermittelt

Polizei Symbolfoto - In Repperndorf haben Polizisten auf einen Mann geschossen. (Symbolbild) - Foto: Soeren Stache/dpa

Wegen eines Partnerschaftsstreits wird die Polizei ergreifen. Ein Mann greift die Polizisten an, diese schießen. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.

Nach Polizeischüssen auf einen Mann in Repperndorf (Landkreis Kitzingen) ermittelt nun das Landeskriminalamt. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Dabei handelt es sich um eine Standard-Vorgehensweise innerhalb der Sicherheitsbehörden, wenn es zu Schusswaffeneinsätzen von Polizisten kommt.

Am Mittwochabend war ein 46 Jahre alter Mann nach Darstellung der Polizei mit Messern auf Beamte losgegangen. Daraufhin setzten die Beamten zunächst Pfefferspray ein und gaben einen Warnschuss ab. Als der Mann nicht abließ, hätten die Beamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der 46-Jährige sei in den Oberkörper getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei war wegen eines Streits zwischen dem 46-Jährigen und seiner Ex-Freundin nach Repperndorf gerufen worden.

