Polizei rettet verletzten Greifvogel auf der Autobahn

Polizei fängt verletzten Greifvogel an Autobahn ein - Tierischer Einsatz für die Polizei in Oberfranken: Die Beamten mussten einen verletzten Vogel an einer Autobahnbaustelle einfangen.

Bauarbeiter melden auf der A72 einen verletzten Vogel, der nicht mehr wegfliegen kann. Er war vermutlich mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.

Tierischer Einsatz in Oberfranken: Die Polizei hat an einer Autobahnbaustelle einen verletzten Greifvogel gerettet. Das Tier war Bauarbeitern am Donnerstag auf der Autobahn 72 bei Trogen (Landkreis Hof) aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, hüpfte der Vogel auf dem Grünstreifen hinter der Leitplanke herum - aber kam nicht an einem Wildschutzzaun vorbei.

Einer Streife der Verkehrspolizei sei es letztlich gelungen, sich an den Vogel heranzupirschen und ihn einzufangen. Er sei am rechten Flügel verletzt, teilte die Polizei mit. Man könne nicht ausschließen, dass der Vogel zuvor mit einem Fahrzeug zusammengestoßen war, hieß es.

Der verletzte Vogel, bei dem es sich vermutlich um einen Bussard handelt, wurde laut Polizei an eine Auffangstation für Greifvögel übergeben. Dort soll das Tier wieder fit gemacht und schließlich ausgewildert werden.

