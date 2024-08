Polizei rettet Frau aus brennender Wohnung

Mitten in der Nacht fängt es in einer Nürnberger Wohnung an zu brennen. Zwei Polizisten reagieren schnell und retten die Bewohnerin. Wie kam es zu dem Brand?

Zwei Polizisten haben am Morgen eine Frau aus einer brennenden Wohnung in Nürnberg gerettet. Die 86-Jährige erlitt dabei Verletzungen durch Rauchgase - ebenso die beiden Polizisten.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war in der Wohnung am frühen Morgen aus bislang unklaren Gründen ein Feuer ausgebrochen. Als Polizisten eintrafen, bemerkten sie starken Rauch aus einem Fenster und die 86-Jährige auf einem Balkon stehend. Da sie sich mit der Frau nicht verständigen konnten, beschlossen die Polizisten demnach, in die Wohnung zu gehen und die Frau zu retten. Angrenzende Wohnungen seien ebenfalls evakuiert worden.

Alle drei kamen ins Krankenhaus. Die Polizisten konnten die Klinik den Angaben zufolge bereits im Laufe des Morgens wieder verlassen. Sie seien aber bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

