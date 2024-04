Polizei: Reparatur der Stromleitung über A3 abgeschlossen

Die Reparaturarbeiten an einer durch einen Bagger abgerissenen Stromleitung über der Autobahn 3 in Mittelfranken sind laut einem Polizeisprecher abgeschlossen. Der Netzbetreiber Bayernwerk hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die A3 in der Nacht zum Freitag zwischen den Ausfahrten Pommersfelden und Höchstadt-Ost für die Arbeiten vollständig gesperrt werde. Einem Polizeisprecher zufolge ist die Autobahn seit Freitagmorgen wieder frei.

Kurz vor den Osterferien war laut Polizei ein Bauarbeiter mit einem 28 Meter hohen Bohrbagger an den Leitungen hängengeblieben. Dabei seien alle vier Leitungskabel beschädigt worden, zwei davon seien abgerissen. Verletzt wurde bei dem Betriebsunfall demnach niemand.

Den Angaben von Bayernwerk zufolge musste auch ein Tragmast gesichert werden, weil er umzustürzen drohte. Die Starkstromleitung ist laut dem Netzbetreiber eine wichtige Verbindung für die regionale Stromversorgung.

