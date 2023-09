Polizei nimmt bewaffneten 72-Jährigen in Oberbayern fest

Blaulicht - Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. - Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein bewaffneter 72-Jähriger hat in Oberbayern mit Drohungen gegen seine Familie für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Senior soll in einem Haus in Karlshuld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) damit gedroht haben, sich selbst und Familienangehörige mit einer Schusswaffe zu verletzen, wie die Polizei mitteilte.

Als die alarmierten Beamten an dem Einfamilienhaus eintrafen, habe sich der 72-Jährige alleine mit der Waffe in einem Zimmer befunden. Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und seine Waffe sichergestellt. Er habe sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es. Der Mann wurde polizeilich in eine Klinik eingewiesen.

