Polizei: Mit Videoanhängern Einbrüche verhindern

Unter anderem mit Videoanhängern will die Polizei im nördlichen Oberbayern Einbrüche und Plünderungen in wegen der Hochwasserlage evakuierten Gebieten verhindern. „Diese Anhänger haben einen ausfahrbaren Mast, an dem eine Kamera befestigt ist, die eine 360-Grad-Überwachung gewährleistet“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bislang habe die Polizei aber keine entsprechenden Vorfälle bemerkt.

Auch Polizeidrohnen seien wegen des Hochwassers im Einsatz, sagte der Polizeisprecher. Diese sollten aber eher dabei helfen, sich ein Bild von der Lage zu verschaffen und zu erkunden, ob Straßen zum Beispiel noch befahrbar sind. „Damit können wir aber natürlich auch sehen, wenn irgendwo jemand versucht, einzubrechen“, sagte der Polizeisprecher.

