Polizei: Millionenschaden durch Brand in einem Stadel

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Schwaben bricht ein Feuer aus. Verletzte gibt es keine, der Schaden ist jedoch immens.

Bei einem Brand in einem Stadel im Landkreis Ostallgäu ist nach ersten Erkenntnissen ein geschätzter Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei am Nachmittag aus bislang unklaren Gründen in Eisenberg ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe auf ein anstehendes Wohnhaus übergegriffen.

Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Auch die rund 70 Kühe auf dem Grundstück blieben den Angaben zufolge unverletzt. Eine angrenzende Bahnstrecke musste gesperrt werden, wie es weiter hieß. Der Stadel diente unter anderem als Heulager. Weitere Details gab es bislang nicht.

