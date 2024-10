Polizei: Mann gefesselt, in Auto gezwängt und beraubt

Ein 45-Jähriger wird in München von einem Mann in Polizeiuniform in ein Auto gezwungen. Die Täter lassen ihn später wieder frei, kommen aber mit einer großen Menge Bargeld davon.

Unbekannte Täter sollen einen Mann in München überfallen, gefesselt und ihm Bargeld in sechsstelliger Höhe gestohlen haben. Für seine Arbeit in einem Reiseunternehmen habe der 45-Jährige das Geld zuvor aus einem Geschäft abgeholt, teilte die Polizei mit. Unmittelbar danach sei er von einem als Polizist verkleideten Mann angesprochen und unter einem falschen Vorwand festgenommen worden. Der Täter habe den 45-Jährigen zudem gefesselt und in ein Auto gesetzt.

Im Wagen seien den Angaben zufolge noch zwei weitere Männer gewesen. Dem 45-Jährigen seien daraufhin das Geld sowie persönliche Wertgegenstände gestohlen worden. Anschließend hätten ihn die Täter in die Nähe eines Parks gefahren und dort abgesetzt, hieß es. Ein Passant wählte den Notruf.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Die drei Täter werden als zwischen 35 und 45 Jahre beschrieben. Zu weiteren Details äußerten sich die Ermittler vorerst nicht.

