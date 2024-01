Polizei: Kran wegen Böe von Lastwagen gestürzt

Ein Kran ist im Allgäu laut Polizei wegen einer Böe von einem Lastwagen gestürzt und hat eine Straße schwer beschädigt. Die Verbindungsstraße von Mindelheim nach Stetten (beide Landkreis Unterallgäu) sei nach dem Unfall am Mittwoch in beide Richtungen gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Bergung des Krans dauere an.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Fahrzeug durch einen Windstoß von dem Lastwagen geworfen worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ließ sich demnach zunächst nicht abschätzen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwoch vor allem am Alpenrand in höheren Lagen vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gewarnt. Im Landkreis Unterallgäu rechneten die Meteorologen mit Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

