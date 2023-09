Polizei kommt wegen Brand und findet Cannabispflanzen

Cannabis - Eine Cannabispflanze blüht. - Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen eines vermeintlichen Gewächshausbrands haben Polizisten in Mittelfranken eine mutmaßliche Cannabisplantage gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zündete ein 25-Jähriger am Dienstag am Einsatzort in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) Reste von Cannabispflanzen neben dem Haus an, in dem er diese offenbar gezüchtet hatte. Das Gewächshaus selbst habe nicht gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht. Gegen den Mann wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

