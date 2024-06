Polizei: Keine Störungen vor EM-Start in München

Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in München hat es auf den Straßen der Millionenstadt nach Polizeiangaben keine Störungen gegeben. Auch auf dem Marienplatz, der am Nachmittag voller Fans war und für weitere Besucher gesperrt werden musste, war es ruhig, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Dort seien bereits die Kehrmaschinen unterwegs. Besondere Vorkommnisse oder Zwischenfälle seien vor der Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland keine zu berichten. In München waren am Freitag in der Spitze 2000 Polizeibeamte im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-401680/2