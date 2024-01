Polizei in Mittelfranken: Weniger Einsätze an Silvester

Die Polizei in Mittelfranken hat in der Silvesternacht weniger Einsätze registriert als im Vorjahr. Zu rund 480 Einsätzen wurden die Polizistinnen und Polizisten gerufen, das waren etwa 100 weniger als vor einem Jahr. In Nürnberg waren die Einsatzkräfte vor allem auf dem Jakobsplatz gefordert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen Mitternacht hätten sich dort zahlreiche Menschen versammelt, die teilweise bewusst mit Feuerwerkskörpern in Richtung umliegender Gebäude und anderer Menschengruppen gezielt hätten. Die Polizei schritt ein. Insgesamt ziehe das Polizeipräsidium Mittelfranken aber eine positive Bilanz der Silvesternacht, hieß es weiter.

